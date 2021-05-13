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ضبط ٣١ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة

الخميس 13/مايو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (889) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (146) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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