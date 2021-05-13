عاجل| بالمجان .. توافر مصل "البوتيوليزم" لحالات تسمم الأسماك الفاسدة بالمستشفيات





أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم نتيجة تناول الأسماك الفاسدة بالمجان بمستشفيات الوزارة.



ومن جانبه شدد أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على ضرورة التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل "جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس".



وقال "عيد" إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزي الصحي النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.