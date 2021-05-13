Advertisements

عاجل| بالمجان .. توافر مصل "البوتيوليزم" لحالات تسمم الأسماك الفاسدة بالمستشفيات

الخميس 13/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم نتيجة تناول الأسماك الفاسدة بالمجان بمستشفيات الوزارة.

ومن جانبه شدد أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على ضرورة التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل "جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس".

وقال "عيد" إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزي الصحي النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

أخبار تهمك

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

"كاف" يرفض طلب الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على بديل "شيكابالا" أمام إنبي

منذ ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل| بالمجان .. توافر مصل "البوتيوليزم" لحالات تسمم الأسماك الفاسدة بالمستشفيات

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل| بالمجان .. توافر مصل "البوتيوليزم" لحالات تسمم الأسماك الفاسدة بالمستشفيات

12:09 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق