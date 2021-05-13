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التموين: ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 12:12 م
رقية جمال
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قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة، إن الوزارة وضعت خطة بالنسبة للمخابز وعملها إلى ما قبل رمضان من الساعة الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءً، وبعض المخابز الاستثنائية تعمل حتى الـ 11 مساءً.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي إجازات لوزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المواسم والأعياد، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة وجميع المديريات بحسب تعليمات الوزير تعمل على قدم وساق، لتوفير السلع الغذائية والخبز وغيرها بأنحاء الجمهورية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة، أنه تم ضخ ثلاثة أيام إضافية من الدقيق لكل مخبز، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للمجمعات الاستهلاكية لضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك في مجمعات الشركة القابضة من الأرز والمكرونة والدقيق والزيوت والكعك والبسكوت والأسماك المدخنة والمملحة، حيث أنها تعمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

وأكد أن هناك تنسيقًا اليوم من خلال مواقع جغرافية، ووضع خطة لفتح جميع المجمعات أمام الجمهور، لافتا أن هناك خط ساخن رقم 19588 للرد على أي شكاوى واستفسارات من المواطنين ترد إلى غرفة عمليات الوزارة.

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