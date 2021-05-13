بأسلوب كسر الباب.. سقوط مسجل خطر لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بالجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة – له معومات جنائية) وبحوزته خاتم ذهب "مجهول المصدر".



بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته وسرقة مشغولات ذهبية وشاشة وكاميرا من داخل مسكن (أحد الأشخاص - بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام مفك "تخلص منه بالطريق العام"



تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه واقعة السرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



