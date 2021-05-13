ضبط عناصر إجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر خلال حملة أمنية بالفيوم

قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت (دائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بمديرية أمن الفيوم.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية".



وتمكنت منضبط (3) قضايا مخدرات.. ضبط خلالها كمية من مخدر "الأستروكس" بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".



وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، زتنفيذ (91) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



