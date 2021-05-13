حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين





ضبط (11) قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 12متهم.. لـ 5 منهم معلومات جنائية، زضبط (17) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة 25 متهم.. لـ 9 منهم معلومات جنائية.



وتمكنت الحملة منضبط (3) قطع سلاح أبيض، ضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، وضبط (2) مراقب هارب فى قضيتى "قتل، سرقة بالإكراه"، تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.





قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-