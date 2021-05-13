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خطوط لوفتهانزا الألمانية توقف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب

الخميس 13/مايو/2021 - 12:22 م
الطيران الألماني
الطيران الألماني
وكالات
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أعلنت شركة الطيران الوطنية الألمانية لوفتهانزا، اليوم الخميس، توقف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب وتتوقع استئنافها في 15 مايو، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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لوفتهانزا الألمانية فلسطين المواجهات في القدس الشيخ جراح اسرائيل ألمانيا

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