عبد الله غلوش: "الاختيار 2" أحدث تغييرًا في ثقافة المواطنين





أشاد عبدالله غلوش، ناقد فني، بمسلسل الاختيار 2، ولا سيما السيناريو والإخراج واختيار شخصيات تشبه الشهداء الحقيقيين، قائلًا إن مقولة أنه خارج المنافسة بها بعض الظلم لصناعه، «إحنا مش بنجامله، وكل واحد عامل دوره على أحسن ما يكون، المسلسل الوحيد من مسلسلات رمضان إنه يستحق فعلًا وصف الملحمة».



وأضاف عبدالعال، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن مسلسل الاختيار 2، أحدث تغييرًا في ثقافة المشاهدين والطريقة التي يشاهدون فيها المسلسلات، لافتًا إلى أن عدد مشاهدات أغنية «إحنا مش بتوع حداد» وصل لـ3 ملايين بعد عرضها فقط أمس.



وأوضح أن الإشارة بإنتاج جزء ثالث من «الاختيار» العام المقبل، وأيضا جزء ثانِ لمسلسل «هجمة مرتدة»، تعد مجرد بداية لأعمال وطنية كثيرة، لن تعرض فقط في الموسم الرمضاني، «الاختيار السنادي عرض حاجات حلوة كنا بنطالب فيها سنين قبل كده، وفكرة الدعاية لمسلسل آخر من خلال مسلسل ناجح».



وتابع: «إحنا أول مرة نعرف من خلال المسلسل كم الحوادث التي كان مخطط لها، وورائها كواليس لم نعلمها»، مشيرًا إلى ظهور العديد من النجوم في المسلسل، «أحمد حلمي ظهر في مشهد 3 دقائق بس أثروا في ناس كتير».



وأوضح أنه من مزايا الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عن نظيره الأول هي «إنسانية الضابط»، حيث ظهرت شخصية لضابط يحب ويهرز وهذا شيء مهم، وأن الحلقة الأخيرة بمثابة حلقة وثائقية.



مسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، هادي الجيار، سلوى عثمان، رياض الخولي، ماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.