الزراعة: تحديث نظم الري يساهم في زيادة الإنتاج 30% (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن تطوير نظم الري واحدة من أهم أدوات الدولة لتحديث وتطوير المنظومة الزراعية.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى لتعظيم إنتاجية الأرض من خلال تحديث نظم الزراعة ومعالجة المياه، منوهًا بأن تحديث نظم الري يعني زيادة 30% في الإنتاج، واستخدام أسمدة أقل مما يساهم في تقليل التكلفة على الفلاح مع انتاج منتج عالي الجودة.



