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الزراعة: تحديث نظم الري يساهم في زيادة الإنتاج 30% (فيديو)
الخميس 13/مايو/2021 - 12:33 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن تطوير نظم الري واحدة من أهم أدوات الدولة لتحديث وتطوير المنظومة الزراعية.
وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى لتعظيم إنتاجية الأرض من خلال تحديث نظم الزراعة ومعالجة المياه، منوهًا بأن تحديث نظم الري يعني زيادة 30% في الإنتاج، واستخدام أسمدة أقل مما يساهم في تقليل التكلفة على الفلاح مع انتاج منتج عالي الجودة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل إرهاب للأرض لكونه يقلل من مساحة الأراضي الزراعية، ويقلل فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، والدولة تولي اهتمام كبير بهذا الملف، وهناك غرفة عمليات مشكلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللامة للتصدي لأي تعدي على الأراضي الزراعية.
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