غلق 8 محال تجارية ومقهى لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالفيوم (صور)

Advertisements
غلق 8 محال تجارية ومقهى لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالفيوم (صور)
الخميس 13/مايو/2021 - 12:36 م
ريهام على
Advertisements
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال إجازة عيد الفطر.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها الأستاذ محمود هاشم رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفقد حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات من شوارع مدينة سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال تجارية لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الإحترازية، كما تم تحرير ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 35 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة في شوارع المدينة.
كما قام السكرتير العام يرافقه الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة مساء أمس، شملت مناطق النويري، والمسلة، ودلة، وشارعي جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، بمدينة الفيوم، أسفرت الحملة عن غلق 2 محل ملابس، ومحل عطور، بمساكن النويري، لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وغلق وتشميع مقهى بشارع جمال عبد الناصر لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها الأستاذ محمود هاشم رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفقد حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات من شوارع مدينة سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال تجارية لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الإحترازية، كما تم تحرير ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 35 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة في شوارع المدينة.
كما قام السكرتير العام يرافقه الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة مساء أمس، شملت مناطق النويري، والمسلة، ودلة، وشارعي جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، بمدينة الفيوم، أسفرت الحملة عن غلق 2 محل ملابس، ومحل عطور، بمساكن النويري، لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وغلق وتشميع مقهى بشارع جمال عبد الناصر لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
Advertisements