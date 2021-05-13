موعد مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز

يستعد نادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره غزل المحلة غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين على إستاد الإسكندرية.





ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، وبينما يتواجد غزل المحلة في المرتبة الثامنة برصيد 30 نقطة.





وتنطلق صافرة بداية مباراة المصري وعزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة الكرمة.





و تنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المالك الوحيد لبث مباريات الدوري المحلي.



