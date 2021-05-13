الأردن يرسل قافلة مساعدات طبية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أرسلت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات طبية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 72 قتيلا بينهم 17 طفلا و6 سيدات، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.