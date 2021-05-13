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مجموعة سوفت بنك تحقق ارباح 17 مليار دولار خلال عام

الخميس 13/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تحقيق أرباح بلغت 17.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي المنتهي في آخر مارس 2021.

وبذلك  تسجل رقماً قياسياً جديداً بفضل أرباح غير مسبوقة ناجمة عن نشاطها الاستثماري. وبلغ صافي دخل المجموعة 1.93 تريليون ين للفترة نفسها، وفق بيان إفصاح أصدرته "سوفت بنك" اليوم الأربعاء.

صافي دخل "سوفت بنك" في الربع الأخير هو الأعلى على الإطلاق على أساس فصلي لشركة يابانية مدرجة بالبورصة، وذلك منذ عام 1990، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

تدفَّق معظم صافي الدخل من صندوق "رؤية"، الذراع الاستثمارية للمجموعة، فقد حقق أرباحاً فاقت 2.3 تريليون ين، لاسيَّما من خلال الطرح العام الأولي الناجح لشركة "كوبانغ" (Coupang) في مارس، وهي الشركة الرائدة بمجال التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية.

بفضل مثل هذه الصفقات، تحوَّلت الأعمال الاستثمارية للرئيس التنفيذي للمجموعة اليابانية ماسايوشي سون من كونها مصدر أكبر خسارة في تاريخ "سوفت بنك" قبل عام فقط، إلى المحرِّك الرئيسي لنمو الأرباح.

 

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