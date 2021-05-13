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بشرى سارة من وكيل صحة قنا حول إصابات كورونا بالمحافظة (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الاستعداد لعيد الفطر يتم على 3 محاور رئيسية تتمثل في محور علاجي ومحور وقائي ومحور الإسعاف، لافتًا إلى أنه تم تمركز سيارات الإسعاف منذ الصباح بجوار المساجد التي تؤدى بها صلاة العيد وبالمدينة العامة وعلى الطرق السريعة

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المحور الوقائي يهتم بالتطعيم والأمصال وسلسلة التبريد المتوفرة بجميع الوحدات الصحية، إلى جانب المحور العلاجي الخاص بالمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات والأجهزة، وتم وضع الجداول بجميع الأقسام، مع التأكيد على توفير أرصدة الدم والأكسجين.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه رافق محافظ قنا خلال جولته التي قام بها على مرضى العزل، لرفع الروح المعنوية لهم، منوهًا بأن الوضع الوبائي لكورونا داخل المحافظة مستقر تمامًا، وهناك انخفاض في أعداد الإصابات، منوهًا بأنه تم زيادة أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، معقبًا: "إحنا جاهزين وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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