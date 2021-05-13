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أسعار الذهب اليوم الخميس 13/5/2021 أول أيام عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 12:59 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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أسعار الذهب اليوم .. يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتجه البعض إلى شراء الذهب والمعايدة به على الأحبة والمقربين.

أسعار الذهب اليوم أول أيام عيد الفطر

ويشهد عيد الفطر المبارك إقبالا من الشباب الراغبين في الارتباط والزواج على شراء الذهب ما يجعلهم يتساءلون عن آخر مستجدات وأسعار هذا المعدن النفيس.

ونرصد عبر بوابة "الفجر" الإلكترونية أسعار الذهب اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الخميس أول يوم عيد الفطر المبارك 788 جنيها للجرام، وعيار 18 يسجل 675 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 900.75 جنيها للجرام والجنيه الذهب 6304 جنيهات.

مستجدات أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب اليوم مع احتفالات عيد الفطر المبارك بشكل محدود، حيث ارتفع سعر الذهب على مستوى العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهنا قد ترتفع الأسعار لمستويات 795 جنيها للجرام من عيار 21.

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