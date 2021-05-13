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رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي حسام بهجت

الخميس 13/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد سوشيال ميديا رسالة العميل الخائن المتآمر حسام بهجت.

وقدم النشطاء بلاغ للنائب العام ضد حسام بهجت والطابور الخامس الذين يطلبون بالإفراج عن القتله.

وقال النشطاء "انكشفت مؤمراتهم وعلاقتهم بالأخوان..دعوي قضائية ضد حسام بهجت والطابور الخامس لمطالبتهم بالإفراج عن القتله والمخربين حتي يتمكنوا من إعادة الفوضى مرة آخري".

وأضاف النشطاء "حسام بهجت والمتآمرين معه يطالبون بالإفراج عن القتله والأخوان ويتناسون حق الشهداء".

وطالب النشطاء الدولة باتخاذ موقف حاسم ضد هذا العميل الخائن والمتآمرين أمثاله الذين انكشفت حقيقتهم.

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