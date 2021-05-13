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موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة قبل القرار الحاسم

الخميس 13/مايو/2021 - 01:00 م
والتر بواليا
والتر بواليا
الفجر الرياضي
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لم يظهر الزامبي والتر بواليا بالشكل المميز في المباريات التي شارك بها مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي قادما من الجونة.

ويعاني والتر بواليا من قلة المشاركات تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الأونة الأخيرة، حيث يفضل الجنوب الإفريقي إشراك كل من مروان محسن ومحمد شريف.

وبدأ النادي الأهلي في تلقي بعض العروض الخليجية سواء من الإمارات أو السعودية لضم اللاعب المميز، بجانب عدد من العروض المحلية.

واستقر موسيماني على منح الفرصة كاملة لوالتر بواليا قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأن مستقبل اللاعب سواء بالرحيل النهائي أو على سبيل الإعارة.

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