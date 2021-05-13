حقيقة تداول مقطعين فيديو على موقع "تيك توك" لأحد الأشخاص يدعى بوجود مستحقات مالية له لدى شخص آخر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطعين فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" لأحد الأشخاص يدعى خلال أحدهما بوجود مستحقات مالية له لدى شخص آخر.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على تطبيق " تيك توك" متضمنًا مقطعين فيديو يظهر خلال أحدهما أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والإدعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبين أنه (محل ملابس- كائن بدائرة القسم).



بإستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعى الفيديو المشار إليهما وتبين أنهما (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافا

(كشف حقيقة تداول مقطعين فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" لأحد الأشخاص يدعى خلال أحدهما بوجود مستحقات مالية له لدى شخص آخر)



