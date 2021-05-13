سفير ألمانيا يهنئ المصريين بعيد الفطر ويعلن وصول شحنة لقاحات جديدة

قدم سفير ألمانيا لدى القاهرة، سيريل نون، التهنئة الي المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، فى منشور له على صفحات التواصل الاجتماعى، قائلًا: فى نهاية شهر رمضان أود أن أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.





وأعلن السفير الألمانى عن وصول شحنة لقاحات جديدة لمصر، مضيفًا: لقد جرت العادة على أن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر من المناسبات التى يجتمع فيها الناس ويشد بعضهم أزر بعض، لاسيما فى الأوقات العصيبة، ولأشد ما أسعدنى بصفة خاصة أن نرى لفتة أخرى من لفتات التضامن اليوم، ألا وهى وصول الشحنة الجديدة من اللقاحات التى تضم 1.77 مليون جرعة تم إيصالها عبر منصة كوفاكس.