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محمد رمضان يحتفل بنجاح مسلسل "موسى" مع جمهوره بعد صلاة العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح مسلسل"موسى" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢١، وذلك مع جمهوره بعد صلاة العيد، في منطقة بولاق أبو العلا.

وحرص محمد رمضان على أخذ مجموعة من الصور والفيديوهات مع جمهوره بعد انتهاء صلاة العيد، ونشر مقطع فيديو من جانب لقاءه بجمهوره، من خلال حسابه الشخصي على موقع" تويتر"، وعلق عليه قائلاً:"‏بعد صلاة عيد الفطر، اللهم تقبل من الجميع وتعود عليكم وعلينا الأيام بالخير والرزق والبركة" .

مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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