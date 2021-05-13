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ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 83 وأكثر من 487 جريحا

الخميس 13/مايو/2021 - 01:06 م
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 83 وأكثر من 487 جريحًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية..

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 72 قتيلا بينهم 17 طفلا و6 سيدات، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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