المانيا تعلن تقديم موعد تحقيقها حياد الكربون

قدمت دولة المانيا موعد تحقيقها حياد الكربون لمدة خمس سنوات عن الموعد المحدد سابقا؛ ليصبح في 2045 بدلا من 2050.

جاء هذا الهدف الجديد إثر قرار قضائي اعتبر أنَّ الأهداف المناخية الحالية تنتهك حقوق الشباب والأطفال.

قال وزير المالية أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في برلين، إنَّ الاقتراح يدعو ألمانيا إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 65% مع حلول عام 2030 مقارنة بمعدلات 1990، فيما كان الهدف السابق يقضي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول الموعد نفسه.