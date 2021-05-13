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إدارة الزمالك تضغط على كارتيرون لمنح الفرصة لنجم الفريق

الخميس 13/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يتعرض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ضغوطات كبيرة من جانب الإدارة وجهاز الكرة المعاون من أجل منح الفرصة لواحد من لاعبي القلعة البيضاء.

 

وأشارت بعض المصادر الخاصة للفجر الرياضي إلى أن إدارة البيت الأبيض طلبت من المدير الفني منح الفرصة للاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري وذلك للحكم على مستواه خلال المشاركة في المباريات.

 

في الوقت الذي ابلغ فيه كارتيرون جهازه المعاون والإدارة أن اللاعب التونسي لا يؤدي بشكل جيد خلال التدريبات الجماعية وينتظر منه الكثير لتقديمه قبل المشاركة أساسيًا في المباريات.

 

يُذكر أن الزمالك تعاقد مع الجزيري على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فريق نادي المقاولون العرب وذلك مقابل 8 مليون جنيه.

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