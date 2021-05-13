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موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 13/مايو/2021 - 01:31 م
ارسنال
ارسنال
ريهام عبد المحسن
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يترقب متابعو الكرة الإنجليزية مباراة آرسنال المقبلة أمام كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف كريستال بالاس نظيره آرسنال على ملعبه سيلهرست بارك وذلك مساء يوم الأربعاء 19 مايو 2021 وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يسعى آرسنال لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه على تشيلسي في الجولة الماضية بهدف نظيف من توقيع إيميل سميث روي بينما يسعى كريستال بالاس لحصد نقاط المباراة الثلاث بعد خسارته في الجولة الماضية من ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد.

يحتل آرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 53 نقطة ومتساويا مع إيفرتون بنفس رصيد النقاط ولكنه متفوق عليه في عدد الأهداف بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول البريميرليج برصيد 41 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كريستال بالاس وآرسنال مساء الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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