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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

الخميس 13/مايو/2021 - 01:43 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ13 من مايو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غداً

وتوقعت الأرصاد أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
الظواهر الجوية والطقس غدا

وأوضحت "الأرصاد"، أنه فيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 
 
حالة الطقس والأمواج

وأضافت الهيئة في بيانها: "حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية".

الأمواج في البحر الأحمر غدا

وتابعت :"وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شماية غربية ".

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في جمهورية مصر العربية
 
القاهرة 
34 18
الإسكندرية 
27 18
وادي النطرون
28 17
طنطا 
34 18
شبين الكوم 
34 18
دمنهور 
31 18
بلطيم 
27 17
مطروح 
25 15
السلوم 
27 14
سيوة 
34 16
بورسعيد 
27 19
دمياط 
27 18
الزقازيق 
34 18
المنصورة 
33 17
الاسماعيلية 
34 18
السويس 
34 19
العريش 
28 18
رفح 
27 17
رأس سدر 
33 21
نخل 
32 15
نويبع 
37 22
طابا 
33 19
كاترين 
32 17
الطور 
34 22
شرم الشيخ 
37 26
الغردقة 
37 25
مرسى علم 
36 25
الفيوم 
35 19
بني سويف 
36 20
المنيا 
37 22
أسيوط 
37 23
سوهاج 
33 23
قنا 
38 24
الأقصر 
39 24
أسوان 
39 25
إدفو 
39 25
أبوسمبل 
38 24
الوادي الجديد 
38 18
شلاتين 
34 24
أبو رماد 
34 24
حلايب 
33 25
رأس حدربة 
32 25
 


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