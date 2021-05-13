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"كتائب القسام" تعلن إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل

الخميس 13/مايو/2021 - 01:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الخميس، إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل، على بعد 222 كم من قطاع غرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 


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