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مكتب التمثيل العمالى فى ميلانو يحل مشكلة مصرية توقف صرف معاشها عن زوجها المتوفى

الخميس 13/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ليلى.ش.خ" من محافظة الشرقية فى استرجاع صرف معاشها عن زوجها المرحوم "حس.ص" الذى توقفت التأمينات الايطالية عن صرفه من فبراير 2019 دون معرفة السبب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات الايطالية (INPS) تم بحث ملف المعاش الخاص بزوج المواطنة، واتضح أن سبب إيقاف صرف المعاش هو عدم تقديم المواطنة شهادة تفيد أنها مازالت على قيد الحياة.

وقام رئيس المكتب بالتواصل مع المواطنة وإرشادها لما هو مطلوب لتقديمه إلى أحد البنوك بإنجلترا وهو الجهة المسئولة عن صرف المعاشات، ويتابع المكتب عودة صرف المعاش للمواطنة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن المواطن وهو على قيد الحياة اشتكى من عدم وصول معاشه الشهرى، وعدم إرسال متجمد الـ 8 شهور بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالى مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتحويله على الحساب الشخصى للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019 أى بما يوازى 60 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وتواصل المواطن مع عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى، وأبدى شكره لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالى على جهودهم فى حل مشكلة معاشة المتأخر، وأرسل صورة من إذن تحويل المعاش والمتجمد

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