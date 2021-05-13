خلو الشواطئ والحدائق والمنتزهات من المواطنين في أول أيام العيد بكفر الشيخ

خلا كورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.





أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.



