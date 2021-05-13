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خلو الشواطئ والحدائق والمنتزهات من المواطنين في أول أيام العيد بكفر الشيخ
الخميس 13/مايو/2021 - 01:48 م
عمرو الشامي
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خلا كورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.
وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظًا على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدمًا التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشدًا كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.
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