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التنمية المحلية: متابعة مستمرة لتطبيق قرار إغلاق المحال في التاسعة (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير يتابع مع كافة المحافظين من خلال الاتصال المباشر وغرفة عمليات الوزارة التي هي في ربط دائم مع غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للوقوف على كل جديد في الأمر والتدخل المباشر.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق للتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من زيادة اعداد الإصابة بالفيروس.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مراجعة دورية للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، مع المرور على كافة مواقف السيارات والنقل العام والخاص؛ لعدم استغلال المواطنين بزيادة الأجرة أو تجزئة خطوط السير، مع استمرار الحملات على المحلات للتأكد من صلاحية المنتجات، وتوافر المقررات التموينية والبترولية، مع المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات اللجنة العليا لأمة كورونا بغلق المحال في التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري، مع التصدي لأي تعدي على أرضي الدولة بالبناء أو غيره خلال فترة العيد، والاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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