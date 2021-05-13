التنمية المحلية: متابعة مستمرة لتطبيق قرار إغلاق المحال في التاسعة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير يتابع مع كافة المحافظين من خلال الاتصال المباشر وغرفة عمليات الوزارة التي هي في ربط دائم مع غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للوقوف على كل جديد في الأمر والتدخل المباشر.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق للتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من زيادة اعداد الإصابة بالفيروس.



