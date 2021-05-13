"الري" تزيل تعدي على أملاكها بالجسر الأيمن للرياح المنوفي بالدلتا

أعلنت الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، عن تعدي أحد المواطنين فجر اليوم، على أملاك الري بالجسر الأيمن للرياح المنوفي، أمام حديقة الجامع وسجن القناطر زمام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا.



وأكدت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مؤكدة أنه تم تنفيذ إزالة فورية للمنشأ وذلك بعد التحرك الفوري من قبل المعدات والأفراد والمهندسين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وإزالته على الفور.



وأوضحت الوزارة خلال البيان، أن التعدي كان من خلال إقامة كافتيريا بمسطح تصل مساحته الى 50 مترًا تقريبًا من الحديد والخرسانة المسلحة، الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية كانت قد أطلقت حملة بإسم إنقاذ نهر النيل والتي تهدف إلى الحفاظ على نهر النيل عن طريق إزالة كافة التعديات على النهر والمجاري المائية.



