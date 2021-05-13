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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 13/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى إنجلترا لمتابعة مباراة تشيلسي أمام ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي نظيره ليستر سيتي على ملعبه ستامفورد بريدج وذلك مساء يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز ليستر سيتي على البلوز بهدفين نظيفين.

يسعى تشيلسي لاستعادة نغمة الفوز بعد خسارته من آرسنال في الجولة الماضية بهدف نظيف بينما يسعى ليستر سيتي لحصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة صحوته في البريميرليج بعد فوزه في الجولة الماضية على مانشستر يونايتد ومنح غريمه المان سيتي لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 66 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 64 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي مساء الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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