الصين: ارتفاع صادرات السيارات13.7% خلال ابريل الماضي

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لصُناع السيارات، ارتفاع صادرات السيارات الصينية في شهر إبريل الماضي بـ1.1 مرة على أساس سنوي.

وأضافت بيانات الجمعية أن شركات السيارات الصينية صدّرت 151 ألف سيارة في شهر إبريل الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 13.7 بالمئة على أساس شهري.

وصدرت البلاد 516 ألف سيارة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 88.1 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت صادرات سيارات الركاب بنسبة 89.3 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 396 ألف وحدة، بينما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بـ84.3 بالمئة لتسجل 120 ألف وحدة.