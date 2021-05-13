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زينب غريب تكشف عن تفاصيل تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري

الخميس 13/مايو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة زينب غريب عن تعرضها للتحرش من خلال طبيب بيطري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت زينب غريب منشورًا قالت فيه:"لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصًا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط" .

وأضافت قائلة:"أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه" .

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