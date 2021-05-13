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صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة

الخميس 13/مايو/2021 - 02:05 م
صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
وكالات
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دوت صفارات الإنذار الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت "كتائب القسام"، إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل، على بعد 222 كم من قطاع غرة.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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قطاع غزة قذائف صاروخية صفارات الانذار تل أبيب

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