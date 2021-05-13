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مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة يتصدر تريند جوجل

الخميس 13/مايو/2021 - 02:07 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة
مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة .. أسدل الستار عن الأعمال الدرامية التي قدمت خلال شهر رمضان المبارك 2021، حيث تنافست العديد من المسلسلات طوال الشهر المبارك.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

وتصدر مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد عرضها ليلة أمس الأربعاء، تزامناً مع آخر أيام رمضان.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة تفاصيلاً ختامية شيقة، حيث عرضت تحت عنوان "الحلقة التسجيلية"، والتي تناولت عدداً من اللقاءات الحقيقة مع أسر الشهداء الذين تم تناول بطولاتهم فى العمل على مدار الحلقات الماضي.

مشاهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

وعرض خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة لقاء مع زوجة الرائد الشهيد محمد مبروك، وروت بعض الأحداث معها قبل استشهاده، وكذلك عرض فيديوهات حقيقة من لقاءات بعض التكفيريين الذين تم القبض عليهم.

ظهور رزوجة مبروك في مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

كما شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة ظهور تكفيرى يدعى صقر، والذى روى تفاصيل تدريبهم على السلاح والمتفجرات، وكشف عن عملية استهداف الرئيس في مطار القاهرة، وتدعيم هذه المعلومات بفيديوهات وصور حقيقية.

ملخص مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

كما عرضت تفاصيل استشهاد والتحقيقات في اغتيال محمد مبروك، وعرض في مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة فيديوهات حقيقية لعملية عرب شركس في القليوبية ولقاء مع عمدة القرية.

تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرةإلى عملية التفجير الذي كان أمام قسم الطالبية بالهرم ونفذه التكفيرى همام عطية، إضافة إلى عملية الوحات وفيديو من لقاء التكفيرى الأجنبي الذى تم القبض عليه في رد الطيران على مأمورية الواحات.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة يتصدر البحث

ونال مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرةإعجاب الكثيرين، حيث تضمنت ظروف استهشاد النقيب محمد وحيد حبشى، وتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة يواكب الواقع

وانتقلت مشاهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة إلى مشهد بتاريخ اليوم 12 مايو 2021 الموافق 30 رمضان 1442، على أنغام أغنية "يا ليلة العيد أنستينا"، حيث تواجد زكريا في سيارته بصحبة يوسف، وهم يتربصون لعنصر تكفيريوتنتهى الحلقة مع عرض صور الشهداء الذين تم تناول بطولاتهم خلال المسلسل.

مسلسل الاختيار 2

يُذكر أن مسلسل "الاختيار 2" هو عمل درامي من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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