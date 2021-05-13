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رئيس مياه القناة: تعاملنا مع الكسور المفاجئة في وقت قياسي أول أيام العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، مؤكدًا علي انتظام العمل في جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا علي المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه شدد على العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة علي استمرار رفع درجة إستعداد جميع المعدات المتمثلة " سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع،" وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه يتابع بنفسه وبصفة شخصية، البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لاهالي ومواطني إقليم القناة.

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