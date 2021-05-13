موسيماني يعول على سلاحه الفتاك لحسم موقعة صن داونز

يلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتنتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه صن داونز، حيث لم تكن القرعة رحيمة بهما بعدما أوقعتهما في مواجهة بعضهما البعض بالدور ذاته للنسخة الثالثة على التوالي في المسابقة.





كان صن داونز، الفائز بالبطولة عام 2016، قد حسم المواجهة الأولى لصالحه عندما تغلب 5-1 على الأهلي في مجموع المباراتين، ليصعد للدور قبل النهائي، قبل أن يرد الفريق المصري اعتباره سريعاً، بعدما أطاح بنظيره الجنوب أفريقي في المواجهة الثانية بالنسخة الماضية للمسابقة، عقب فوزه 3-1 في إجمالي المباراتين، ليشق طريقه في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزاً بها، ويتوج باللقب للمرة التاسعة.





وبصفة عامة، التقى الأهلي مع صن داونز في ثماني مواجهات، كان أبرزها في نهائي نسخة البطولة عام 2001، التي توج بها الفريق الأحمر بعد فوزه 4-1 في مجموع المباراتين.





وحقق الأهلي 4 انتصارات على صن داونز، مقابل فوز وحيد للفريق الملقب بـ"البرازيليين"، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في ثلاثة لقاءات.





ويستعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لمواجهة فريقه السابق صن داونز، الذي كان يتولى تدريبه حتى سبتمبر الماضي، قبل أن يحقق "حلم عمره"، على حد تعبيره، بقيادة "نادي القرن في أفريقيا".





وكان موسيماني قد قاد صن داونز للتتويج بلقبه الوحيد في البطولة قبل خمسة أعوام، لكنه يتطلع الآن لمواصلة مشواره مع الأهلي في المسابقة هذا الموسم.





وبلغ الأهلي دور الثمانية في البطولة، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، برصيد 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.





ويعول الأهلي على قوة خط هجومه، الذي يعد الأقوى بين الفرق المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب، بتسجيله 11 هدفاً في دور المجموعات، لكنه يعاني من غياب عدداً من عناصره المهمة في الفترة الأخيرة.





من ناحيته، كشر صن داونز مبكراً عن أنيابه، بعدما تصدر المجموعة الثانية عن جدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى، بالإضافة لتعادله وخسارته في المباراتين التاليتين.







