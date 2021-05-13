تعرف على ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، إن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين سيقام يوم 29 مايو من إسطنبول في بورتو للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة كوفيد-19.





وكان من المفترض إقامة النهائي في إستاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.





وسيقام الآن النهائي في إستاد دراغاو الخاص بنادي بورتو.



