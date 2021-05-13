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السياحة: السلامة الصحية لـ812 فندقا ثابتا وعائما حتى الآن

الخميس 13/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن ٢٩ فندقًا ثابتًا بخمسة محافظات، و٤٣ فندقًا عائمًا حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وذلك منذ بداية العام الجاري ٢٠٢١م.

وأوضح، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ١٨ فندقا ثابتا بمحافظة البحر الأحمر منها ٦ فنادق بمدينة سفاجا هي الاحلام، والجوهرة، وصباح الخير "سوليمار سومه بيتش"، وكورال جاردن، وستيلا بيتش، وشاطئ الشمس، و ٤ فنادق بمدينة مرسى علم هي  النكرى لاجونا بيتش، واورينتال باى، وكونكورد مرسى علم، ووادي صبارة.

بالإضافة إلى 6 فنادق بمدينة الغردقة هى هوليدايز، وجرافيتي " أوشن بيريز"، ودريم لاجون، ورويال الغردقة، واوفر سي، ومجاويش ريكسوس، وفندقين بالقصير هما روتس كامب، والمنجروف، بالإضافة إلى ٥ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي كاترين بلازا، الباتروس شرم، والبارون بالم، وصن رايز مونتيماري، ولاجونا فيستا.

إضافة الى ٤ فنادق بالقاهرة الكبرى هى كارلتون، ونيتو كريس، واوديون بالاس، والنيل جاردن، وفندق عرفة الجديد بمحافظة الغربية، وفندق ليالي العرب بمحافظة الفيوم.

كما أقرت لجان الفحص باستيفاء ٣٧ فندقًا عائمًا يعمل ما بين الأقصر وأسوان هم: ماجـيك 1و 2، ومـيراج 1، والمحروسة، وبوسـولاى، وسميراميس 1، وأدونيــس، وجـيزيـل، وراداميـس 2، وماى فـلاور، ونايل بايونير 2، ونايل كويست، ونايل سـتايل، وهاميس، وريفر أنوكيت، ونايل سرينتى، وإليسا، وتيرامار، واوبـرا ، وداركم، وليبرتي، وأفريكان دريمز، وبرنسيس أميرة، وكورال 1، وكورال 2، وحابي 5، ونايل جويل، وبابيروس، وليوناردو دافنشى، والجميلة، ومنتصر 1، ونايل أدميرال، ونايل كرنفال، وميس إيجيبت، والكحيلة، ولابوهيم، وآتون.

إضافة إلى ٣ فنادق عائمة بمحافظة سوهاج هى ستيفاني، ونايل ستوري، ونايل إيليت، وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط هما فلورانس، إيجيليكا، وعلاوة على الفندق العائم كوين إيزيس بمحافظة المنيا.

وأشار أنه بلغ إجمالي عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو ٢٠٢٠ وحتى الآن ٤٢٦ فندقا ثابتا ب ٢٤ محافظة علي مستوى الجمهوية، كما حصل ٨٦ فندقا عائما منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى الآن علي هذه الشهادة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

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