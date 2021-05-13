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كارتيرون يوافق على عودة الساحر للزمالك

الخميس 13/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
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وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عودة مصطفى فتحي جناح الأبيض المعار إلى سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

عودة مصطفى فتحي إلى الزمالك في الصيف

 

وأعطى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الشارة الخضراء لمسؤولي القلعة البيضاء لعودة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد.

 

ونجح مصطفي فتحي في لفت انتباه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،  من خلال إجادته في اللعب بمركز صانع الألعاب ونجاحه في صناعه أكثر من فرصة خطيرة لزملائه أثناء مواجهة الأبيض وسموحة الأخيرة بالدوري المصري.

 

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى سموحة، قد شارك في 13 مباراة مع الفريق السكندري، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرين.

 

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