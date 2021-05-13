كارتيرون يوافق على عودة الساحر للزمالك
وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عودة مصطفى فتحي جناح الأبيض المعار إلى سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
عودة
مصطفى فتحي إلى الزمالك في الصيف
وأعطى
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الشارة الخضراء لمسؤولي القلعة البيضاء لعودة
مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد.
ونجح
مصطفي فتحي في لفت انتباه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك، من خلال
إجادته في اللعب بمركز صانع الألعاب ونجاحه في صناعه أكثر من فرصة خطيرة
لزملائه أثناء مواجهة الأبيض وسموحة الأخيرة بالدوري المصري.
الجدير
بالذكر أن مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى
سموحة، قد شارك في 13 مباراة مع الفريق السكندري، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5
أخرين.