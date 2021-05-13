في أول أيام العيد.. جولات تنفيذية بالإسكندرية للتأكد من عمل المخابز

تابعت صباح اليوم الخميس في أول أيام عيد الفطر المبارك، مديرية تموين الإسكندرية المخابز على مستوى الإدارات التموينية، للتأكد من حصول المواطنين على خدمة صرف الخبز في أيام العيد، وذلك دون تكدس أو زحام.





وشدد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على استمرار إدارة الرقابة بالمديرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية بمتابعة الموقف التمويني منذ باكر اليوم وحتى نهاية اليوم لضمان حصول المواطنين من الخبز بكل سهولة دون تكدس أو أزدحام.





وصرح وكيل وزارة التموين في تصريح رسمي بأن جميع المخابز تعمل على صرف مستحقات المواطنين من صرف الخبز، ووأنه لا يوجد أية مشاكل.





وأضاف أنه يتم المرور على المجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لاطمئنان على استقرار الوضع التمويني.