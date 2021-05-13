الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس مستقر تمامًا خلال فترة عيد الفطر المبارك.





وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أن الطقس حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب البلاد ليلًا



