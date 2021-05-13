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الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس مستقر تمامًا خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أن الطقس حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب البلاد ليلًا

وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة أو ارتداء كاب أو شمسية تجنبًا للإصابة بالإجهاد الحراري، مشددة على عدم وجود أي ظواهر مؤثرة خلال فترة العيد، باستثناء نشاط الرياح على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة بما يلطف من درجة حرارة الجو، منوهة بأنه يوم الأحد المقبل نشهد ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى لـ 39 درجة على القاهرة، ثم تعاود الانخفاض لتصل لـ 33-34 درجة يوم الاثنين.

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