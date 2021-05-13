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السفير الأمريكي يرحب بتسليم مصر نحو 1.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس 13/مايو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعرب السفير الأمريكي جوناثان كوهين، عن سعادته لتسليم 1.8 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا إلى مصر.

وقال السفير - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الخميس- "يعتبر توفير اللقاحات أمرًا حيويًا لإنهاء هذه الجائحة، حيث تبرعت الولايات المتحدة بإجمالي مبلغ 11 مليار دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا".

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد اليوم عن استقبال مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي.

وتعد هذه الدفعة هى الثانية ضمن مبادرة "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
 

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