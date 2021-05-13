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إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

الخميس 13/مايو/2021 - 02:31 م
قذائف صاروخية
قذائف صاروخية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل، وسط تضارب بشأن استهداف مطار "رامون".

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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فلسطين غزة المواجهات في القدس الشيخ جراح اتجاه غزة 100 صاروخ

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