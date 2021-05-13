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تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

الخميس 13/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
على خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن موعد عودة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد إجرائه عملية جراحية في الذراع وخوض تدريبات داخل الجيم.

 

موعد عودة حمدي فتحي لتدريبات الأهلي

 

وأوضح المصدر أن حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بدأت في التحسن، حيث خاض اللاعب التدريبات البدنية في صالة الجيم ومن ثم الجري للحفاظ على حالته البدنية استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

 

وسيخضع حمدي فتحي لأشعة خلال الساعات لحسم موعد عودته إلى التدريبات الجماعية دون جبيرة طبية.

 

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بكسر في عظمة الكعبرة خلال معسكر منتخب مصر الأخير ومنذ ذلك الحين يغيب لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن المشاركة في المباريات الرسمية.

 

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