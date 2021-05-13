مورينيو يطالب روما بضم نجم برايتون

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما الإيطالي طلب من مسئولي ناديه محاولة التعاقد مع أحد نجوم برايتون الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن روما اقتحم سباق التعاقد مع الإنجليزي بن وايت نجم دفاع برايتون وذلك بناء على طلب المدير الفني البرتعالي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع المدافع الشاب البالغ من العمر 23 عاماً على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وليفربول.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بن وايت من خريجي أكاديمية ساوثهامبتون وإنضم إلى برايتون في 2014 ولعب على سبيل الإعارة في نيوبورت كونتي وبيتربورو وليدز ثم عاد إلى برايتون في عام 2020.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدافع الشاب خاض مع الفريق الأول لبرايتون حتى الآن 37 مباراة في جميع البطولات بينما يمتلك عقداً مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2024.