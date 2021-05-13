Advertisements
ارتفاع مبيعات السيارات في الصين إلى 2.2 مليون وحدة بنهاية ابريل
الخميس 13/مايو/2021 - 01:45 م
Advertisements
أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لمصنعي
السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 8.6 بالمائة على
أساس سنوي ليصل إلى 2.25 مليون وحدة في أبريل.
وفي الفترة من يناير إلى أبريل ، ارتفعت مبيعات
السيارات في البلاد بنسبة 51.8 في المائة على أساس سنوي إلى 8.75 مليون وحدة.
وخلال الشهر الماضي ، زادت مبيعات سيارات
الركاب بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون وحدة.
وفي الأشهر الأربعة الأولى ، ارتفعت مبيعات
سيارات الركاب بنسبة 53.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.79 مليون وحدة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements