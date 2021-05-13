ارتفاع مبيعات السيارات في الصين إلى 2.2 مليون وحدة بنهاية ابريل

أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.25 مليون وحدة في أبريل.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل ، ارتفعت مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 51.8 في المائة على أساس سنوي إلى 8.75 مليون وحدة.

وخلال الشهر الماضي ، زادت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون وحدة.

وفي الأشهر الأربعة الأولى ، ارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 53.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.79 مليون وحدة.