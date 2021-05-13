ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

يبدو أن التألق الذي يشهده واحد من نجوم القلعة الحمراء السابقين مع فريقه الحالي أغرى نادي الزمالك للحصول على خدمات خلال الموسم القادم.

وعلم الفجر الرياضي أن واحد من أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تواصل خلال الساعات الماضية مع صالح جمعة نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا.

ي الوقت الذي يسعى فيه كارتيرون إلى الحصول على خدمات صانع ألعاب مميز مع إقتراب رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي وانخفاض مستوى يوسف ابراهيم أوباما.

يُذكر أن صالح جمعة قد تألق خلال الفترة الماضية وبالأخص خلال مواجهة فريقه مع بيراميدز والتي إنتهت لمصلحة كتيبة ضياء السيد بالفوز 4-2.