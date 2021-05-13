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في عيد الفطر المبارك.. الداخلية تفرج عن 919 من نزلاء السجون

الخميس 13/مايو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى).. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيل (عفو، شرطى).

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

في عيد الفطر المبارك.. الداخلية تفرج عن 919 من نزلاء السجون
في عيد الفطر المبارك.. الداخلية تفرج عن 919 من نزلاء السجون
في عيد الفطر المبارك.. الداخلية تفرج عن 919 من نزلاء السجون
في عيد الفطر المبارك.. الداخلية تفرج عن 919 من نزلاء السجون

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