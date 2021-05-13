نمو250% في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بالصين

أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات، أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين زادت بنحو 250 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى وسط الانتعاش المطرد لطلب السوق.

في الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 732 الف وحدة، بزيادة 249.2 بالمائة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أنه في أبريل وحده، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 180 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 206 آلاف وحدة.

وقالت الجمعية إن الإنتاج والمبيعات الشهريين لسيارات الطاقة الجديدة ظل أكثر من 200 الف وحدة، مسجلاً أرقامًا قياسية شهرية جديدة ومتفوقًا على صناعة السيارات ككل.

وستواصل الصين تعزيز التنمية عالية الجودة في تطوير سيارات الطاقة الجديدة عالي الجودة من خلال دفع تكامل التقنيات مثل الكهربة والشبكات الذكية، وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.