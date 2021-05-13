Advertisements

نمو250% في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بالصين

الخميس 13/مايو/2021 - 02:00 م
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
وكالات
Advertisements

أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات، أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين زادت بنحو 250 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى وسط الانتعاش المطرد لطلب السوق.

في الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 732 الف وحدة، بزيادة 249.2 بالمائة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أنه في أبريل وحده، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 180 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 206 آلاف وحدة.

وقالت الجمعية إن الإنتاج والمبيعات الشهريين لسيارات الطاقة الجديدة ظل أكثر من 200 الف وحدة، مسجلاً أرقامًا قياسية شهرية جديدة ومتفوقًا على صناعة السيارات ككل.

وستواصل الصين تعزيز التنمية عالية الجودة في تطوير سيارات الطاقة الجديدة عالي الجودة من خلال دفع تكامل التقنيات مثل الكهربة والشبكات الذكية، وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبيعات سيارات الطاقة الجديدة سيارات الطاقة السيارات الصينية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة الساحر للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يستقر على بديل "شيكابالا" أمام إنبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة قبل القرار الحاسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

"كاف" يرفض طلب الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بالمجان .. توافر مصل "البوتيوليزم" لحالات تسمم الأسماك الفاسدة بالمستشفيات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إدارة الزمالك تضغط على كارتيرون لمنح الفرصة لنجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ ساعة و 9 دقيقة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

4.9 % تراجع بصادرات السيارات الصينية في النصف الأول من العام الجاري

3.6 تريليون يوان قيمة الأوراق المالية الصادرة في الصين

تراجع صادرات الصين من السيارات بنسبة 4.9%

8.2 % تراجع في مبيعات السيارات بالصين خلال 2019

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11.6% في أغسطس

قفزة في مبيعات الصين من سيارات الركاب الشهر الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق